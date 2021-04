Hoje, grande parte da cidade está comemorando a notícia de que, finalmente, membros do Legislativo e o chefe do Executivo chegaram a um acordo sobre a apresentação de um Projeto de Lei, instituindo no município o Auxílio Emergencial, salvo engano, proposto na ordem de R$900 por família a ser atendida, isto dividido em três parcelas.

Segundo informações, ainda não confirmadas, o número de atendidos pelo programa estaria em torno de 2.500 a 3.000.

Pois bem, as fontes de financiamento teriam que ser providas pelo próprio município e, para tanto, a Câmara estaria disposta a auxiliar com a devolução do necessário para bancar a primeira e a última parcela a serem distribuídas, já que, segundo a proposta, elas seriam em três parcelas.

Pois bem, meritória a ideia, que mesmo em ser original, nos mostra que vereadores e o Executivo se preocupam com os menos favorecidos. Estes, convenhamos, com o advento da pandemia, se multiplicaram exponencialmente nesta e nas demais cidades brasileiras.