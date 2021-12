O governo federal começa, nesta segunda-feira (27) a pagar o auxílio-gás antecipado para famílias beneficiadas de 100 municípios atingidos por fortes chuvas em Minas Gerais e na Bahia. Ao todo, são 108 mil famílias que receberão o valor agora. Os inscritos no programa que são de outros locais do país começarão a receber o auxílio no dia 18 de janeiro, de acordo com uma escala que considera o número final do Número de Identificação Social (NIS).

Terão direito ao benefício de R$ 52 (metade do valor de um botijão de 13 quilos) pago de dois em dois meses, as famílias inscritas no Cadastro Únidos para Programas Sociais do governo federal (CadÚNico), com renda familiar mensal que alcance no máximo meio salário mínimo, ou seja, R$ 550. Além disso, também estão na lista as famílias que incluam no mesmo domicílio pessoas que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) de assistência social. Esse benefício é dado a pessoas com deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais que não possam prover a sua própria manutenção. Mulheres vítimas de violência doméstica têm preferência no recebimento do benefício.

Os benefíciários poderão usar os mesmos cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil. Quem usava o aplicativo Caixa Tem para receber o Bolsa Família também poderão usar o aplicativo para movimentar o benefício. Também será possível sacar o dinheiro nas lotérias, nos caixas eletrônicos e nos correspondentes Caixa Aqui.

Veja as cidades cujos beneficiários começarão a receber os recursos já nesta segunda-feira:

Em Minas Gerais:

Águas Formosas

Bertópolis

Caraí

Carmo da Cachoeira

Engenheiro Caldas

Fronteira dos Vales

Ibirité

Itambacuri

Jacinto

Jampruca

Joaíma

Lagoa Formosa

Machacalis

Manhuaçu

Monte Formoso

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Ouro Verde de Minas

Padre Paraíso

Palmópolis

Pescador

Resplendor

Rio do Prado

Salto da Divisa

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Jacinto

Teófilo Otoni

Umburatiba

Virgem da Lapa

Almenara

Alvarenga

Araçuaí

Ataléia

Bandeira

Campanário

Carlos Chagas

Catuji

Conselheiro Pena

Crisólita

Cuparaque

Divino das Laranjeiras

Felisburgo

Franciscópolis

Frei Gaspar

Goiabeira

Itaobim

Jequitinhonha

Jordânia

Mata Verde

Nanuque

Pavão

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

Rubim

Santa Maria do Suaçuí

São Félix de Minas