O Auxílio Emergencial Mineiro de R$ 600, concluído em 29 de outubro, terá uma rodada extraordinária no dia 30 de novembro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), o benefício será creditado a aproximadamente 20 mil pessoas no Estado, que tiveram problemas com o cadastro no momento da solicitação do auxílio.

À época, o Executivo Estadual confirmou que a falta de dados no CadÚnico impediu que muitas pessoas recebessem o valor. Para resolver o problema, a Sedese decidiu consultar outras bases de dados para obter todas as informações.

Entretanto, a secretaria faz um alerta, que “se o pagamento não for efetivado porque a pessoa está com algum documento irregular, ela terá que solicitar a regularização junto ao órgão competente.”