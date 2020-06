A Câmara Municipal apreciou e aprovou dois projetos de lei durante a reunião dessa segunda-feira (8).

Um deles institui o auxílio para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com o Município sendo autorizado “a suportar as despesas correntes”. A proposta é de autoria do vereador Sandrinho da Looping.

O projeto determina que a solicitação do TFD deve ser feita pelo médico-assistente do paciente nas unidades assistenciais de saúde, assim como a necessidade de acompanhante.

“Trata-se, assim, de um programa responsável por custear o tratamento de pacientes que não detém condições de arcar com as suas despesas, isto é, que dependem exclusivamente da rede pública de saúde, possibilitando-lhes requisitar junto à Prefeitura e à Secretaria Estadual de Saúde o auxílio financeiro necessário para procederem ao tratamento de saúde”, observou Sandrinho em justificativa que acompanha a proposta.