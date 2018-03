A Secretaria de Cultura realizará, nesta sexta-feira (23), a primeira edição do “Avenida Cultural”. O evento está marcado para começar às 19h30, na praça Maria Cândida de Jesus (final da rua Lassance Cunha), no bairro Jardim Alvorada.

Segundo o secretário de Cultura, Alex Arouca, o “Avenida Cultural” tem como objetivo promover a convivência comunitária e propagar a arte e a cultura para as pessoas que têm menos acesso a elas. “O projeto democratiza a cultura, já que será realizado nos bairros distantes do Centro da cidade. É uma oportunidade de levarmos conhecimento, informação e entretenimento artístico aos moradores. Essa primeira edição será no Jardim Alvorada, em uma praça que tem uma estrutura boa para a realização das atividades culturais. No entanto, a nossa intenção é ir, em um curto prazo de tempo, para os outros bairros e dar sequência ao projeto”, explicou.

Para essa primeira edição, haverá apresentação de orquestra e coral da Secretaria de Cultura. Alex informou que, além de música clássica, os grupos mostrarão um repertório com canções populares. “Além das apresentações musicais, haverá outras atrações artísticas e até cama elástica para a diversão das crianças”.