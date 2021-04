No final da tarde de quinta-feira (1º), um piloto de um aviãoagrícola caiu e pegou fogo, numa fazenda da cidade de Planura, no Triângulo Mineiro.

De longe se avistava uma grande fumaça escura. Isso despertou a atenção de policiais militares que estavam nas proximidades e foram para o local.

Ao chegarem, a surpresa, um avião destroçado, pegando fogo. Mas a surpresa maior foi ver o piloto, de pé, um pouco afastado, observando os destroços.

Ele contou aos policiais que estava se preparando para pousar na pista da fazenda, quando sentiu a perda de potência do motor do aparelho. Nesse instante, o avião começou a perder altura e acabou batendo com a traseira numa árvore. Houve uma explosão e a queda.