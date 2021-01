Um avião saiu da pista no Aeroporto Juscelino Kubitschek e caiu em uma ribanceira, em Diamantina, na Região Central de Minas Gerais, neste sábado (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na cabeceira durante o pouso. Havia quatro pessoas na aeronave. Três tripulantes tiveram ferimentos leves e um não se machucou.

Ainda segundo os militares, as vítimas são uma médica, um enfermeiro, um piloto e um copiloto que fariam um transporte aeromédico. Eles saíram de São Paulo e buscariam o paciente em Diamantina.

Os bombeiros atenderam o enfermeiro e o piloto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreu a médica e o copiloto.

Todos estão estáveis e foram levados para o Pronto Atendimento Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia da cidade.

A perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionada e o local do acidente, isolado.

O avião é um jato Learjet modelo 31A, fabricado em 1995, tem capacidade para dez pessoas e está registrado em nome da Brasil Vida Táxi Aéreo, com sede em Goiânia (GO).

O que diz a Brasil Vida Táxi Aéreo

Em nota, a Brasil Vida Táxi Aéreo informou que o jato possui todas as certificações e autorizações necessárias válidas junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e, portanto, está apto para operar em qualquer parte do Brasil. O avião está com a manutenção em dia.

Ainda segundo o comunicado, a empresa foi contratada para um trabalho particular em Diamantina e enviou outro avião para o atendimento – que já foi realizado. O acidente foi informado à Aeronáutica, que vai investigar o que provocou a saída de pista.

A Brasil Vida Táxi Aéreo disse que está prestando todo suporte aos colaboradores que viajavam a trabalho e que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as informações que forem necessárias.

