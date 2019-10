Um avião trazendo 70 brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos pousou na madrugada deste sábado (26) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Segundo informações de “O Globo”, os passageiros do voo foram sumariamente deportados e, antes de embarcar, ficaram detidos por cerca de um mês na cidade de El Paso.

Um dos brasileiros que desembarcaram na capital, de acordo com o portal G1, é um homem de 48 anos que estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol, condenado por um homicídio em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em 2000. Assim que desceu da aeronave, foi preso pela Polícia Federal. Segundo a corporação, ele foi condenado a seis anos de prisão, mas nunca cumpriu a pena, já que fugiu para os Estados Unidos assim que a sentença saiu. A PF também revelou que recentemente ele teria tentado matar um casal de brasileiros na Flórida.