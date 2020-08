Dois aviões caça da Força Aérea Brasileira sobrevoaram a cidade de Lagoa da Prata em altitude relativamente baixa, causando um enorme estrondo, na tarde dessa sexta-feira (31).

Na ocasião, muitos curiosos se deslocaram até a região da usina Biosev, acreditando que os aviões poderiam ter pousado no aeroporto local. Porém, os aviões que se deslocavam no sentido norte-sul, seguiram sua rota.

Logo que os aviões sobrevoaram a cidade, o acontecimento virou pauta em diversos grupos de WhatsApp, Facebook e Twitter.

No início da noite um tenente da FAB, entrou em contato com o Jornal Cidade via telefone, e informou que duas aeronaves F-5 do 1° Grupo de Aviação de Caça (1° GAvCa) sobrevoaram a região de Lagoa da Prata em missão de treinamento operacional.