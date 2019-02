A Azul Linhas Aéreas suspendeu, por tempo indeterminado, as operações no Aeroporto de Ipatinga, na região do Vale do Aço. Os voos serão cancelados, de acordo com a companhia, por falta de segurança. O anúncio foi feito essa semana. Em nota, a empresa informou que “identificou que a pista do aeroporto de Ipatinga, utilizada para pousos e decolagens, não está atendendo aos padrões operacionais da empresa e, por este motivo, decidiu realizar a suspensão”.

No comunicado, a empresa frisou que não pretende cancelar definitivamente os voos até a cidade mineira, “pelo contrário, espera que as adequações necessárias sejam feitas para que possa o quanto antes voltar a realizar seus voos”, declarou. No site da Azul não é mais possível comprar passagens com destino a Ipatinga nos meses de fevereiro e março. Porém, a companhia ainda disponibiliza bilhetes a partir de 1º de abril.

Segundo a companhia, os clientes que compraram as passagens e têm voos marcados no período de suspensão serão realocados para outros aeroportos. Quem preferir também poderá ter o valor dos bilhetes ressarcidos. “A companhia lamenta eventuais transtornos ocorridos”, declarou.

Desde 2016, o Aeroporto de Ipatinga é administrado pelo governo de Minas. O terminal ainda continua a receber voos pelo projeto Voe Minas, que liga 19 cidades mineiras com a capital.