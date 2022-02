“Aquela mulher é muito má, ela me queimou com ferro”, essa foi a frase de uma criança de 3 anos que foi internada no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, com queimaduras nos pés, nas mãos e nas nádegas. A criança se referia a babá, de 27 anos, que é suspeita do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por conselheiros tutelares que encontraram a menina com uma queimadura, nas nádegas, em formato de “v”, semelhante a ponta de um ferro de passar roupas. A garota ainda tinha queimaduras nas mãos e sola dos pés.

A mãe contou que, na última sexta-feira (25), deixou a filha com a babá e saiu para trabalhar. Quando pegou a criança percebeu que havia queimaduras na sola dos pés dela e muita pomada. Depois ela viu que a filha tinha queimaduras em outras partes do corpo e alguns machucados no rosto.

A mulher disse que socorreu a criança para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e foi orientada a ir para o hospital. O pai da menina foi até a casa da babá, mas ela não deu nenhuma informação sobre o ocorrido.