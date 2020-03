A Backer divulgou uma nota na tarde desta quinta-feira afirmando que não acusou outras cervejarias por contaminação. No entanto, a empresa contratou laboratórios independentes para análises químicas e toxicológicas de rótulos próprios e de outras marcas, que teriam comprovado a presença de traços de dietilenoglicol e/ou monoetilenoglicol.

A Backer afirma que “o simples fato de existir essa substância na cerveja não torna o produto impróprio para o consumo”. Esta afirmação é contestada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que deixa claro que ambos contaminantes são tóxicos e não podem estar presentes na composição da cerveja.

“Desde que surgiram as primeiras informações nas redes sociais sobre a presença de substância tóxica na cerveja Belorizontina, a Backer tem envidado todos os esforços possíveis para entender o que de fato ocorreu, uma vez que nunca usou o dietilenoglicol na fabricação de seus produtos. A empresa foi fiscalizada inúmeras vezes pelo MAPA e o emprego do etilenoglicol (como anticongelante) nunca foi questionado ou apontado como possível fator de risco de contaminação no processo cervejeiro”, diz a nota da Backer.

No texto, a empresa ainda reivindica o status de parceira nas investigações. “Dessa forma, contribuirá para acelerar o esclarecimento dos fatos, para o avanço do conhecimento tecnológico e a ampliação da segurança dos produtores e consumidores de cerveja em todo o país”, defende.