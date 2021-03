Um cão de guarda chegou para garantir que o Bahia tenha uma temporada 2021 muito mais segura que o ano passado. O clube informou a contratação do volante Jonas, que passou os últimos dois anos no Al Ittihad, da Árabia Saudita. O jogador de 29 anos assinou um vínculo até o dia 31 de dezembro deste ano.

Nordestino de Teresina, no Piauí, ele é muito conhecido pela sua imposição física e pelo estilo de jogo bastante brigador no meio-campo. Ou seja, ele não vai dar espaço para os adversários criarem no campo do Bahia. Inicialmente, Jonas chamou a atenção com a camisa do Sampaio Corrêa, em 2014, só que acabou alcançando o seu auge ao fechar com o Flamengo por quatro temporadas.

Entre janeiro de 2015 e julho de 2018, ele chegou a atuar pela Ponte Preta, o croata Dínamo de Zagreb e o Coritiba, sempre por contratos de empréstimo. Conforme o site oficial do Bahia, Jonas Gomes de Sousa foi contrato para auxiliar no processo de reposição após a saída de três jogadores do meio: Ronaldo e Elton, que não renovaram com o clube, e Gregore, que se transferiu para o futebol dos Estados Unidos.

Temporada 2021