A Secretaria Municipal de Educação e Esportes, da Prefeitura de Formiga, realizará no sábado (24), a “Oficina de Lazer e Saúde”. O evento ocorrerá das 9h às 12h, em frente à Escola Municipal Miralda Silva Carvalho, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Totalmente gratuitas, as atividades serão esportivas, recreativas e de prestação de serviços à comunidade. Haverá futebol de sabão, tênis de mesa, mesa de artes, piscina de bolinha, totó, pintura de rosto, adoção de animais, medição de glicose, aferição de pressão, apresentação artística, zumba, kickboxing, cortes de cabelo, limpeza de pele, confecção de Carteiras de Identidade e distribuição de brindes.

De acordo com o secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, a ‘Oficina de Lazer e Saúde’ é um projeto novo no calendário de eventos da Prefeitura, com o objetivo de levar alegria para as crianças e adolescentes e prestação de serviços à comunidade. “A oficina será realizada mensalmente e os próximos bairros a receberem o evento serão o Rosário e Vargem Grande”, explicou.