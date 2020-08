A equipe do projeto Horta Urbana deu início a uma nova unidade juntamente com a Associação dos Moradores do Bairro Santa Teresa.

O projeto, desenvolvido em parceria com o Unifor-MG, tem como objetivo a produção de alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos, podendo ainda auxiliar na geração de renda para as comunidades/entidades envolvidas.

De acordo com o Banco de Alimentos de Formiga, na sexta-feira (21) a equipe deu início ao preparo do solo e, em breve, serão plantadas as primeiras mudas.

Fonte: Banco de Alimentos