O mutirão de limpeza firmado entre a Secretaria de Gestão Ambiental e a Secretaria de Obras continua sendo desenvolvido e tem obtido bons resultados. O trabalho está ocorrendo às sexta-feira em vários bairros da cidade.

O trabalho começou no dia 22 de fevereiro, na Avenida JK, com a retirada do mato próximo à calçada e às margens do rio Formiga.

Nesta sexta-feira (1º), as equipes estão no bairro São Luiz, no entorno do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e demais ruas da região.