Após retornar às atividades na Cidade do Galo, após período de 62 dias de isolamento social, o Atlético chega à segunda semana com duas baixas no elenco. Uma delas, novamente o volante Gustavo Blanco. A outra, Jair.

De acordo com a assessoria do clube, Blanco teve ruptura do tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo, durante os treinamentos de terça-feira (26). O jogador, que havia sido o entrevistado do dia no CT, comemorava o retorno, após dois anos fora de ação, devido à cirurgias no joelho, já está em tratamento.

O outro é o também volante Jair. O atleta sofreu entorse do joelho esquerdo com ruptura do menisco medial. Passará por processo cirúrgico.

O tempo para a recuperação de ambos não foi informado pelo clube.