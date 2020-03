O turismo náutico na região do Lago de Furnas e o baixo nível de água da represa, apesar das recentes chuvas no Estado, serão discutidos nesta segunda-feira (9), às 15h30, em audiência pública no Auditório José Alencar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A reunião será realizada pela Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, em conjunto com a Comissão de Minas e Energia.

Abrigando a Usina de Furnas, o lago atinge mais de 30 cidades das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Para o deputado Gustavo Santana (PL), o lago não pode ser visto apenas como fornecedor de energia elétrica.“O reservatório envolve todo um setor turístico, que gera economia e desenvolvimento econômico da região, não deixando de mencionar sua relevância para a agricultura familiar, que necessita da utilização da água para sua subsistência”, afirma o parlamentar.

Um dos autores do requerimento da audiência, ele destaca que,em dezembro do ano passado, o reservatório estava com apenas 12,2% da sua capacidade, nível que estaria afetando a vida de mais de meio milhão de pessoas em dezenas de municípios.