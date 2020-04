A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 09h20 desta sexta-feira (24), para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta, na rua São Gotardo, Bairro Rola Moça, em Bambuí.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bambuí fez o atendimento de um menina, de oito anos. Estava consciente, com um corte na boca, sem sangramento. Ela estava na bicicleta no momento da colisão.

A criança recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.

Não foram divulgados detalhes do acidente.