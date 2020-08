A Prefeitura de Bambuí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no início da noite de sábado (8), mais um boletim epidemiológico diário sobre as ações de controle do coronavírus no município.

De acordo com os dados atualizados, o município continua com 25 casos confirmados do novo coronavírus. Das 25 pessoas que contraíram a doença, 24 já estão curadas.

O município agora tem apenas um caso positivo em isolamento. Outras 14 pessoas estão em monitoramento e isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde e aguardando resultados de exames.

Matéria Tapiraí TV