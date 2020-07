A Prefeitura de Bambuí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital Nossa Senhora do Brasil, divulgou na tarde desse sábado (4), mais um informativo sobre as ações de controle da Covid-19 no município.



Três pessoas, um homem e duas mulheres, receberam resultado positivo para o coronavírus. O óbito de uma mulher ainda está aguardando o resultado do exame RT-PCR.

O exame laboratorial do secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Rural de Bambuí, Oscar Von Bentzzen ainda não ficou pronto e continua sendo investigado pelo município.



A Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando todas as pessoas que receberam diagnóstico positivo.

Fonte: TV Bambuí