No dia 7 deste mês, a Polícia Militar alcançou uma marca importante em relação à criminalidade nas cidades de Bambuí, Tapiraí e Medeiros, conforme divulgado pelas mídias sobre o desempenho do Pelotão de Bambuí e seus destacamentos de Medeiros e Tapiraí.

De acordo com a PM, com isso, ficou constatado que, com um planejamento eficaz e a execução dentro do planejado, realizando um policiamento efetivo, bem próximo da comunidade de bem e ao mesmo tempo afastando a criminalidade, levando a sensação de segurança objetiva e subjetiva com um grau de tranquilidade dentro do esperado pela comunidade, fato que culminou em três meses sem crimes violentos na área do Pelotão.

As cidades de Bambuí, Tapiraí e Medeiros, pertencem ao comando da Polícia Militar de Bambuí. Juntas, as três cidades obtiveram os excelentes resultados, que há anos não acontecia no pelotão de Bambuí.

Fruto de um trabalho planejado e inteligente que conta com a colaboração da comunidade. Proporcionando assim os 90 dias ininterruptos sem registros de crimes violentos.