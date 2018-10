O Mercantil do Brasil, apontado em pesquisas como uma das melhores empresas para trabalhar no país, selecionará candidatos para a vaga de escriturário de agência. Os interessados devem ter curso superior completo ou em andamento (a partir do primeiro período), em áreas afins como administração, ciência contábeis, economia, engenharia de produção, comunicação, tecnólogo, comercial, marketing e financeiro. Vivência com atendimento ao público será um diferencial.

Para participar do processo seletivo é necessário enviar o currículo, com o nome da cidade de interesse no campo “assunto”, para recrutamento@mercantildobrasil.com.br.

Os currículos também podem ser cadastrados no site do MB, no campo “Trabalhe Conosco”.

A expectativa é identificar profissionais que residem nas cidades que estão contratando, gostem de atendimento ao público, tenham boa comunicação, proatividade, espírito de equipe, dinamismo, foco em resultados e que queiram fazer carreira na instituição.