O Banco Municipal de Alimentos (BMA), que funciona na rua Nossa Senhora da Abadia, 574 – fundos, no bairro Água Vermelha, passará a abrigar a Unidade Municipal de Certificação e Cadastro do Incra a partir de segunda-feira (2).

O serviço é totalmente gratuito e atende produtores rurais de Formiga, Córrego Fundo, Iguatama e Pains.

Segundo informou o diretor de segurança alimentar em Formiga, Anuar Teodoro Alves, a mudança da unidade ocorreu com o objetivo de centralizar os atendimentos aos produtores rurais em uma só localidade. No BMA, já funcionam o Setor de Políticas Rurais e o Serviço de Inspeção Municipal.

A unidade pode atender proprietários e produtores rurais com até 15 módulos (450 hectares) e presta os seguintes serviços: cadastramento no Incra; atualizações cadastrais de imóveis rurais; emissão de CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) e cadastramento de produtores no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O telefone de contato é 3329-1824.