Neste sábado (12), a equipe do Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) participou do Dia de Campo 2022 na Fazenda Laboratório do Unifor-MG.

O evento foi realizado pelo curso de Engenharia Agronômica em parceria com o curso de Medicina Veterinária.

Além do apoio nas atividades, durante toda a semana a equipe esteve presente no preparo e montagem do evento.

Na oportunidade, foram arrecadados mais de 130 quilos de alimentos não perecíveis que serão encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade social.