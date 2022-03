O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) é um equipamento público que tem como missão o combate à fome e ao desperdício de alimentos, promovendo assim a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional no município.

Para cumprir essa missão, a equipe do BMA realiza, permanentemente, um trabalho de busca ativa de novos parceiros doadores e também de fidelização dos parceiros.

Nessa terça-feira (8), o equipamento recebeu a doação de 1,2 tonelada de abóboras do produtor Olegário Alves Ramos, da comunidade rural de Padre Trindade. Os alimentos serão encaminhados à rede socioassistencial do município.

De acordo com a coordenadora do BMA, Adriana Oliveira, o aumento do número de parceiros e da quantidade de alimentos captados e doados é reflexo do trabalho sério que vem sendo desenvolvido pela administração municipal em prol das políticas de segurança alimentar.