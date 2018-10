O Banco Municipal de Alimentos (BMA), em parceria com o Unifor-MG e a ajuda de acolhidos da Casa Divina Misericórdia, construíram recentemente na unidade I do Projeto Horta Urbana, no bairro Água Vermelha, um canteiro de mudas. O viveiro tem 24 metros quadrados e será usado para o cultivo e aclimatação de mudas de hortaliças, que serão usadas nas demais unidades do projeto.

A Agência de Desenvolvimento da Região Norte de Minas (Adenor) e a Fundação Banco do Brasil forneceram os materiais usados na construção, bem como também os insumos que serão utilizados na produção das mudas (substrato, sementes, bandejas e ferramentas).

De acordo com o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, a construção do viveiro de mudas é um passo importante para o fortalecimento e a consolidação do Projeto Horta Urbana. “Gostaria de agradecer o apoio dado

pelos acolhidos da Casa Divina Misericórdia e também ao Unifor, que é um grande parceiro do projeto.”



Para o professor do curso de Engenharia Agronômica, doutor Adriano Alves da Silva, o viveiro de mudas, além de beneficiar as unidades do projeto, vai propiciar aos alunos a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, uma vez que eles serão os responsáveis pela produção das mudas.