Inaugurado em 6 de setembro de 2007, o Banco Municipal de Alimentos “Maria Athanásia de Freitas” está completando 13 anos de funcionamento, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional de Formiga.

A partir de 2017 teve início um intenso trabalho de captação e fidelização de parceiros doadores, o que fez com que a doação de alimentos aumentasse ano após ano, ultrapassando as 300 toneladas em 2020.

Esse trabalho, assim como os projetos Horta Urbana e Feira Solidária, tem feito com que o BMA se torne referência nacional.

De acordo com a coordenação do BMA, o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no qual os Bancos de Alimentos estão inseridos foi implementado em 2003, criando unidades em cidades com população acima de 100 mil habitantes.