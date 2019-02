O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as ações realizadas nesta semana em Formiga. A primeira foi o plantio de mudas de alface, repolho e abóbora na unidade IV do projeto “Horta Urbana”, que fica no Residencial Tino Pereira. O local também recebeu serviço de capina.

A segunda atividade envolveu a doação de alimentos feita pelo produtor rural Gilberto José da Silva. Foram entregues 715 quilos de inhame e 33,8 quilos de batata-doce.

A terceira ação foi a construção de dois canteiros para o cultivo de temperos e ervas medicinais, na Escola Municipal Franklin de Carvalho.