O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as atividades realizadas nos últimos dias.

No dia 23 de abril, o Projeto Horta Urbana, que é desenvolvido pelo BMA, recebeu 8 mil mudas de hortaliças. A doação foi feita pela associação parceira Tatame do Bem. As mudas já estão sendo plantadas na Horta Urbana do Bairro Água Vermelha e também no TG 04-030, que desenvolve o projeto de extensão “Horta Orgânica Urbana em Instituição Pública”.

No dia 24 de abril, o BMA divulgou a doação de mais de 4 mil quilos de alimentos, entre cestas básicas, verduras e hortaliças, que foi feita ao equipamento.

No sábado (25), a Feira Livre retomou suas atividades, porém em outra localidade, no Parque de Exposições de Formiga. O BMA recebeu mais de 120 quilos de alimentos doados por produtores feirantes, que participam do projeto Feira Solidária. Ainda no sábado, o projeto Fortaleça Formiga promoveu, em parceria com o projeto Covida, uma ação solidária e arrecadou 235,65 quilos de alimentos para o BMA.

Na terça, seguindo os protocolos de segurança à saúde, a equipe do Banco de Alimentos de Formiga iniciou a montagem de 600 cestas verdes (verduras, hortaliças, quitandas e doces) e de 120 cestas básicas que foram entregues a famílias em situação de vulnerabilidade através dos Cras.

Na quarta, o BMA recebeu a doação de 17 caixas de maionese (81,6 kg), 100 quilos de açúcar mascavo, 120 quilos de feijão e 30 quilos de trigo para quibe. As doações vieram do Banco de Alimentos de Brumadinho, que também faz parte da Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos (REBA-RMBH). Também nesta quarta, a estagiária Débora Rabelo se juntou à equipe do Banco de Alimentos de Formiga. Ela é aluna do 7° período do curso de Engenharia Agronômica do Unifor-MG e, além de auxiliar no Projeto Horta Urbana, vai prestar assistência técnica aos produtores familiares do município, supervisionada pelo professor Adriano Alves da Silva.

Todos os alimentos doados ao BMA são repassados à rede sócio assistencial de Formiga. Nesse período de combate ao Covid-19, o Banco de Alimentos de Formiga tem contado com o apoio e a solidariedade de muitos parceiros para garantir a segurança alimentar e nutricional no município. Quem quiser ajudar com doações de alimentos só procurar a sede do equipamento, que fica na Rua Nossa Senhora da Abadia, 574-fundos, no Bairro Água Vermelha. Os telefones de contato são: 3329-1812 e 99988-1342.

