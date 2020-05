O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as atividades realizadas nos últimos dias.

No dia 7 de maio, ocorreu virtualmente, devido à pandemia do coronavírus, a reunião da Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos (REBA-RMBH).

Na ocasião, foram debatidos assuntos relativos ao trabalho dos bancos de alimentos e partilhado experiências, projetos e ações para garantir a segurança alimentar nos municípios. No mesmo dia, a Comunidade Terapêutica NARCC repassou ao BMA 8 quilos de cebolinha; 15 quilos de rúcula; 24,8 quilos de mostarda e 57,2 quilos de chicória.



No dia 8, a ação “Corrente do Bem entre amigos”, liderada pelo casal Leandro e Fabíola Alejandro, arrecadou alimentos e entregou ao equipamento 132 cestas básicas. Além disso, o produtor Gilberto José da Silva doou 150 quilos de inhame e 120 quilos de batata doce e Dr. Dirceu e família, do Sítio Capoeira Grande, repassou 10 quilos de frutas congeladas ao BMA.



No dia 9, a equipe do Projeto Feira Solidária, desenvolvido pelo Banco de Alimentos de Formiga, recebeu dos produtores feirantes quase 300 quilos de alimentos. No mesmo dia, o equipamento, em parceria com a família da formiguense Joana de Fátima e amigos, realizou mais uma ação em prol dos caminhoneiros que circulam pela MG-050 e BR-354. Foram distribuídas mais de 200 refeições aos motoristas. A ação contou com o apoio de Polícia Militar Rodoviária e de voluntários do TG 04-030.



No dia 11, o BMA recebeu 709,9 quilos de alimentos (alface, agrião, couve, mexerica, milho verde e mostarda) doados pelo Banco de Alimentos de Brumadinho. Ainda na terça, o equipamento informou que o estagiário Warley Ricardo de Souza se juntou à equipe do Banco de Alimentos de Formiga. Ele cursa o 7° período do curso de Engenharia Agronômica e, além de auxiliar no Projeto Horta Urbana, vai prestar assistência técnica aos produtores familiares do município, supervisionado pelo professor Adriano Alves da Silva.



No dia 13, uma empresa parceira doou 212,3 quilos de alimentos captados em ação de troca de álcool em gel por alimentos. Também foram repassados 10 frascos que álcool em gel para serem utilizados pela equipe do BMA. No mesmo dia, o equipamento divulgou um balanço das doações do Projeto Fortaleça Formiga, que desde o início da pandemia, tem colaborado com a missão de garantir segurança alimentar e nutricional no município. Até o momento, o projeto repassou 3.925 quilos de alimentos ao BMA, captados em diversas ações.



Todos os alimentos doados ao BMA são repassados à rede socioassistencial de Formiga. Nesse período de combate à Covid-19, o Banco de Alimentos de Formiga tem contado com o apoio e a solidariedade de muitos parceiros para garantir a segurança alimentar e nutricional no município.

Quem quiser ajudar com doações de alimentos pode procurar a sede do equipamento, que fica na rua Nossa Senhora da Abadia, 574-fundos, no bairro Água Vermelha. Os telefones de contato são: (37) 3329-1812 e 99988-1342.

Fonte: Decom