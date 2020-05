O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as atividades realizadas nos últimos dias. No dia 14 de maio, o equipamento recebeu a doação de 500 quilos de açúcar do parceiro Arnaldo Maia, do Centro Espírita Santo Agostinho, de Passos. Como parceria é uma via de mão dupla, ele levou do BMA frutas e verduras para os seus assistidos.

No dia 15, empresas formiguenses repassaram cestas básicas ao Banco de Alimentos. No mesmo dia, os bancos da Rede Metropolitana doaram a Formiga 840 quilos de cenoura, 400 quilos de beterraba, 30 caixas de alface hidropônica, 50 caixas de doce Moça de colher e 80 caixas de Caldo de Carnes. Em contrapartida, o BMA enviou abóbora, batata-doce, cará e pimentão para o Mesa Brasil Sesc.

No dia 16, o equipamento formiguense recebeu dos produtores feirantes mais de 300 quilos de alimentos no Projeto Feira Solidária. Ainda no sábado, o parceiro Flávio Teixeira e sua família doaram 375 quilos de abobrinha.

Na segunda-feira (18), a equipe do Projeto Horta Urbana iniciou o plantio de mudas na horta da Fazenda Laboratório do Unifor-MG. Os alimentos são cultivados de maneira agroecológica, sem o uso de agrotóxicos.