O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as atividades realizadas nos últimos dias. No dia 21 de maio, a equipe do Projeto Horta Urbana esteve nas hortas dos bairros Maringá e Areias Brancas fazendo a manutenção nos sistemas de irrigação e a colheita de cenouras (55 quilos no Maringá e 25 quilos no Areias Brancas). Na horta do Água Vermelha, foram plantadas sementes de aveia branca, cultura de crescimento rápido de inverno que irá produzir palhada (matéria orgânica) visando a proteção de solo, eficiência no uso da água e quebra do ciclo de doenças das oleícolas cultivadas durante os 2 anos do projeto.

No dia 22 de maio, o Banco de Alimentos de Formiga recebeu a visita do subtenente Romero, que é o chefe de instrução do TG 04-030. Ele fez uma doação de material de limpeza ao BMA e recebeu a doação de álcool em gel e iogurte. O TG é um importante parceiro do BMA no Projeto Horta Urbana e tem ajudado o equipamento em diversas ações em prol da comunidade.

No dia 23 de maio, os produtores feirantes doaram mais de 250 quilos de alimentos ao Projeto Feira Solidária, que é desenvolvido pelo Banco de Alimentos. Já no dia 25, o BMA enviou uma doação de abóboras para o Banco de Alimentos de Brumadinho e recebeu 834 quilos de alimentos (alface, agrião, cebolinha, couve, milho verde, mexerica, mostarda, rúcula, trigo para quibe e sopas instantâneas).

No dia 26 de maio, o equipamento recebeu materiais de higiene e limpeza, como 30 quilos de sabão caseiro feito pela parceira Terê Faria. No mesmo dia, o produtor rural Manoel Messias Alves doou ao Banco de Alimentos 275,2 quilos de mandioca e 33 quilos de abacate.