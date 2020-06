O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as atividades realizadas nos últimos dias.

No dia 28 de maio, a equipe do Projeto Horta Urbana realizou uma visita técnica à Fazenda Laboratório do parceiro Unifor-MG, onde foi feita a manutenção da horta e o raleio das mudas produzidas na estufa da fazenda. Também foi feito o preparo do terreno na horta do Bairro Maringá para o plantio de mudas.

No dia 29 de maio, o BMA enviou para o Mesa Brasil Sesc 966 quilos de alimentos (banana, cará, pimentão, couve e chicória) e recebeu 1.500 quilos de abacates, 1.400 quilos de cenouras, 500 quilos de beterrabas e 100 caixas de caldo Maggi (9.600 pacotes). Dos alimentos que recebeu, o equipamento doou 1.280 quilos ao Banco de Alimentos de Divinópolis e o restante foi usado na montagem das cestas verdes que serão encaminhadas aos CRAS de Formiga nesta semana.

Ainda no dia 29, o equipamento divulgou que doou alimentos que serão usados em promoções realizadas pela Apaf (Associação Protetora dos Animais de Formiga) e pela Apromid (Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalida de Formiga).

No dia 30 de maio, os produtores feirantes doaram ao Projeto Feira Solidária, que é desenvolvido pelo BMA, mais de 300 quilos de alimentos. No mesmo dia, a equipe do Banco de Alimentos recebeu doações de leite na inauguração do Drive-in Estacionamento Central, na Praça Ferreira Pires.

Na segunda-feira (1º), a Casa Divina Misericórdia repassou ao BMA 12,3 quilos de alface e 49,2 quilos de mostarda. Também recebeu do parceiro Luiz Pacheco 42 quilos de alface.

Na terça-feira (2), foram colhidos na Horta da Penitenciária de Formiga 141 quilos de repolho, 50 quilos de beterraba, 43,75 quilos de couve e 42 quilos de alface.

Já na quarta, o Banco de Alimentos de Formiga recebeu da Paróquia São Paulo Apóstolo quase 800 quilos de donativos, entre alimentos e materiais de higiene e limpeza. As doações foram arrecadadas em ação realizada na Festa de Pentecostes no domingo (31 de maio). No mesmo dia, o parceiro Márcio Tiago repassou 3.762 quilos de batata-doce ao equipamento. Além disso, o BMA recebeu do Mesa Brasil Sesc 862 quilos de mexerica e doou 3 mil quilos de batata-doce.

Todos os alimentos doados ao BMA são repassados à rede socioassistencial de Formiga e às famílias referenciadas dos Cras.

Nesse período de combate à Covid-19, o Banco de Alimentos de Formiga tem contado com o apoio e a solidariedade de muitos parceiros para garantir a segurança alimentar e nutricional no município. Quem quiser ajudar com doações de alimentos pode procurar a sede do equipamento, que fica na rua Nossa Senhora da Abadia, 574-fundos, no bairro Água Vermelha. Os telefones de contato são: 3329-1812 e 99988-1342.