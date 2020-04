O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou nesta quinta-feira (16) as atividades realizadas nos últimos dias.

No dia 7 de abril, o equipamento recebeu 33 ovos de chocolate que foram repassados à Casa da Criança e do Adolescente. As doações, feitas pelos parceiros Gabriel, Lucas, Lidiane e Lívia, alegraram a Páscoa das crianças que residem na casa.

No dia 8 de abril, o BMA de Formiga encaminhou para o Mesa Brasil Sesc de BH, que faz parte da Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos, 1.400 quilos de batata-doce e recebeu dele 50 caixas de salgadinhos Doritos, que foram distribuídos a crianças em situação de vulnerabilidade social em Formiga.

No dia 9 de abril, a equipe do Banco de Alimentos mais uma vez esteve junto da família da formiguense Joana de Fátima Silva e da Polícia Rodoviária para realizar uma ação em prol da segurança alimentar. Juntos, elas distribuíram 300 marmitas a caminhoneiros que passaram pelas rodovias MG-050 e BR-354. No mesmo dia, o BMA fez a doação de alimentos às entidades que fazem parte da rede sócio assistencial do município: Santa Casa, Casa Divina Misericórdia e Tatame do Bem.

No dia 11 de abril, o Projeto Fortaleça Formiga promoveu mais uma ação a favor das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eles repassaram ao equipamento alimentos e materiais de limpeza e de higiene pessoal, que foram encaminhados às famílias referenciadas nos Cras.

No dia 13 de abril, o BMA recebeu do parceiro Danilo Garcia, do Jornal Tribuna, a doação de 30 cestas básicas, encaminhadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, através dos Cras.

No dia 14 de abril, a equipe do Banco de Alimentos, seguindo os protocolos de segurança, montou 600 cestas verdes que foram encaminhadas às famílias referenciadas nos Cras. As famílias receberam também um kit com doce, rosquinha e Doritos. Os alimentos foram adquiridos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da colheita das hortas urbanas e de doações de muitos parceiros do BMA.

No mesmo dia, o Sicoob Credifor, que é parceiro do Banco de Alimentos de Formiga desde o início do Projeto Horta Urbana, e a empresa MRA fizeram a doação de 280 cestas básicas ao equipamento, que serão doadas ao longo dos próximos meses às famílias em situação de vulnerabilidade social referenciadas nos CRAS do município.

Nesse período de combate ao Covid-19, o Banco de Alimentos de Formiga tem contado com o apoio e a solidariedade de muitos parceiros para garantir a segurança alimentar e nutricional no município. Quem quiser ajudar com doações de alimentos só procurar a sede do equipamento, que fica na rua Nossa Senhora da Abadia, 574-fundos, no Bairro Água Vermelha. Os telefones de contato são: 3329-1812 e 99988-1342.

Fonte: Decom