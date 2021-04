Na segunda-feira (12), foi realizada a colheita das primeiras hortaliças produzidas em parceria pelo Unifor-MG, Gecal Agronegócios e Banco de Alimentos de Formiga.

O experimento, que busca a validação de novos produtos, foi realizado no cultivo de alfaces sob coordenação do Agrônomo Maninho, com o apoio de professores e estagiários do curso de engenharia agronômica.

Com a ajuda dos atiradores do TG 04-030, foi colhida mais de meia tonelada de alfaces, que foram encaminhados para a rede socioassitencial de Formiga e para famílias em situação de vulnerabilidade por meio dos Cras.

Uma parceria de sucesso, onde a empresa consegue validar seu produto, os estagiários aplicam os conhecimentos adquiridos e o BMA leva alimentos a quem precisa.