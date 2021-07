Com a missão de promover a Segurança Alimentar e Nutricional no município, o Banco de Alimentos de Formiga conta com o apoio de vários parceiros, entre produtores, empresas, Bancos de Alimentos da Rede Metropolitana e também da sociedade civil.

Graças a essas parcerias, o equipamento tem conseguido atender mais de 2400 famílias referenciadas nos Cras, entidades da rede socioassistencial do município e também a várias cidades da região.

Recentemente, o equipamento deu início a parcerias com o Lar São Vicente, de Córrego Fundo, que atende idosos e com a Doutorzinhos do Riso, de Arcos, que atende moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O BMA está fazendo doações semanais a essas entidades que servem refeições a seus assistidos. São parcerias importantes para o fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional da região.

Fonte: Banco de Alimentos

Fotos: divulgação Banco de Alimentos

