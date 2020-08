Neste período de pandemia, com o crescente aumento da demanda por alimentos, o Banco Municipal de Alimentos tem conseguido, com a ajuda de diversos parceiros, garantir a segurança alimentar e nutricional no município, já tendo captado e doado neste ano, 245.957 kg em produtos.

Os alimentos são doados a equipamentos públicos, associações de moradores, entidades socioassistenciais e, principalmente, a famílias em situação de vulnerabilidade social, que são atendidas pelos Centros de Referência e Assistência Social, já tendo sido doadas desde o início da pandemia 1.621 cestas básicas e 8.264 cestas verdes.

No mês de julho, foram doadas mais de 50 toneladas de alimentos tendo sido atendidos: Asadef, Asilo São Francisco, Casa da Criança e do Adolescente, Residência Inclusiva, Casa de Apoio em BH, Centro de Convivência do Idoso, CRAS (Rosário, Cidade Nova, N.Sra. de Lourdes, Souza e Silva, Geraldo Veloso e Novo Horizonte), CREAS, Associação Mão Amiga, Santa Casa, Tatame do Bem, Associação de Moradores do Bairro Maringá, Casa Divina Misericórdia, NARCC, Centro Espírita Amigos de Jesus, Grupo de Ação Social Padre Clemente, Associação Futebol Solidário, Associação de Moradores do Alto da Praia, Associação Espírita Santo Agostinho (Passos), Banco de Alimentos de Divinópolis, Banco de Alimentos de Brumadinho, Banco de Alimentos de Lavras, Banco de Alimentos de Nova Serrana, Mesa Brasil Sesc, Associação Santa Cruz (Campo Belo), Paróquia São Judas Tadeu, Paróquia São Vicente Férrer, SAAE, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, APAF, Lanche Noturno da Santa Casa, Tiro de Guerra e Projeto Geladeira Solidária.

As pessoas que quiserem ajudar com doações de alimentos pode procurar a sede do equipamento, que fica na Rua Nossa Senhora da Abadia, 574-fundos, no Bairro Água Vermelha. Os telefones de contato são: 3329-1812 e 99988-1342.