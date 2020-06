Desde o início da pandemia causada pela Covid-19, o Banco Municipal de Alimentos de Formiga está trabalhando intensamente na captação de alimentos para atender à crescente demanda.

Devido à transparência, responsabilidade e credibilidade do equipamento, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, junto aos doadores e parceiros, as doações não param de aumentar, já tendo ultrapassado as 170 toneladas em 2020.

Os alimentos são captados através de ações realizadas por diversos parceiros (Lives Solidárias, Projeto Corrente do Bem entre Amigos, Projeto Fortaleça Formiga, entidades, clubes de serviço, sociedade civil e de empresas), de doações de produtores/parceiros, do Projeto Feira Solidária, da colheita realizada nas Hortas Urbanas, da Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos (REBA-RMBH) e, também, adquiridos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos.

Desde o mês de abril, já foram doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social através dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras), 5.400 cestas verdes e 1.231 cestas básicas.