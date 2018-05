O Banco Municipal de Alimentos (BMA) firmou recentemente uma parceria com a Penitenciária de Formiga que consiste na implantação do projeto “Horta Urbana” no presídio. Os estagiários do BMA, estudantes do curso de engenharia agronômica do Unifor é que estão desenvolvendo a horta, com a supervisão do professor doutor Adriano Alves da Silva.

Segundo o professor, o projeto é uma grande oportunidade para os alunos aplicarem na prática o que aprenderam na sala de aula. Eles acompanharão os trabalhos na horta, ensinando e treinando os internos para produzirem alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos e usando práticas adequadas ao cultivo de cada produto.

Segundo o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, toda a produção da horta será doada a entidades cadastradas

no Banco de Alimentos e às famílias referenciadas nos CRAS. “Com esse projeto, a penitenciária estará cumprindo seu papel social, propiciando aos internos trabalho e dignidade. Agradecemos aos diretores da Penitenciária, Sérgio Evaristo e Leandro de Souza, e também ao agente Lucas Pedrosa, que é o responsável pela horta, que não mediram esforços para a consolidação da parceria.”