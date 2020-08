Com a ajuda de vários parceiros, o Banco de Alimentos de Formiga continua cumprindo sua missão de garantia da Segurança Alimentar e Nutricional no município.

Nessa quarta (12), as famílias referenciadas no Cras volante do bairro Geraldo Veloso, além das 220 cestas verdes, receberam sabão caseiro doado pela Paróquia São Paulo Apóstolo.

A direção do BMA agradece todas as parcerias, que de forma direta e indireta contribuem com as entidades da cidade.

Fonte: Banco de Alimentos