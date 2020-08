O Banco Municipal de Alimentos de Formiga iniciou, essa semana, com várias doações.

A equipe recebeu do Banco de Alimentos de Brumadinho 842,8 quilos de alimentos (acelga, alface, couve, mexerica, pimentão, repolho, rúcula e salsa); 43 quilos de cará do produtor Lázaro de Paula Gonçalves e no Projeto Horta Urbana foram colhidos 88 quilos de alfaces e 70 quilos de couve na Penitenciária; 34 quilos de beterrabas e 18 quilos de alfaces na Fazenda Laboratório do Unifor; 2 quilos de salsa e 12 quilos de alfaces na Cidade Nova.

Além das 413 cestas verdes distribuídas nos Cras II e IV, nessa semana, O BMA já atendeu à Apae, Asilo São Francisco, Santa Casa, Casa da Criança e do Adolescente, Residência Inclusiva, Centro Espírita Amigos de Jesus, Apromid, Geladeira Solidária, Casa de Apoio em BH, Casa Divina Misericórdia, NARCC, BA de Brumadinho e Tatame do Bem.