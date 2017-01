O Banco de Alimentos Maria Athanásia de Freitas recebeu nesta semana quatro toneladas de alimentos. A doação foi feita pelo relações públicas e produtor formiguense Saulo Carrilho de Paula, que atualmente reside em Belo Horizonte.

Nessa quinta-feira (26), quatro entidades receberam as doações: Associação dos Moradores do Bairro Maringá, Centro Espírita Lázaro, Lar São Francisco de Assis e Santa Casa de Caridade.

Os alimentos foram divididos entre as entidades de acordo com as necessidades de cada uma.

Segundo o coordenador do Banco de Alimentos, Anuar Teodoro Alves, os pais de Saulo, Afrânio de Paula e Joseli Carrilho, intermediaram a doação dos alimentos. “O Saulo arrecadou 40 toneladas de alimentos por meio de eventos. Então, ele doou para o Servas [Serviço Voluntário de Assistência Social], que é um órgão do Estado, na condição de que uma parte viesse para Formiga. É uma iniciativa louvável, mostra que o Saulo, mesmo residindo em outra cidade, não esquece de Formiga.”

Os seguintes mantimentos foram doados: arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha de trigo e farinha de mandioca. O coordenador do Banco de Alimentos explicou que o repasse dos mantimentos será feito gradativamente entre as entidades cadastradas e sempre de forma justa.