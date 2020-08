O Banco de Alimentos de Formiga iniciou a semana recebendo do parceiro Mesa Brasil Sesc a doação de quase 1 tonelada de alimentos (abacate e cenoura) e 616 potes de sorvete de 2 litros, que estão fazendo a alegria da criançada e também dos idosos.

Os potes de sorvete foram encaminhados para a Apae, Tatame do Bem, Asilo São Francisco, Associação dos Moradores do Bairro Maringá, Futebol Solidário, NARCC, Casa Divina Misericórdia, Casa da Criança e do Adolescente, Residência Inclusiva, Grupo de Ação Social Padre Clemente, Centro de Convivência do Idoso e Patronato São Luiz.