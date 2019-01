Nesta segunda-feira (28), o Banco Municipal de Alimentos de Formiga recebeu dois novos estagiários: Dúlio Assis Teixeira e Rafael Winter Resende Campos. Ambos estão cursando o 7 o período de engenharia agronômica no Unifor-MG e vão substituir os estagiários que se formaram no final de 2018.

Os novos estagiários serão supervisionados pelo professor doutor Adriano Alves da Silva e, além dos trabalhos diários do banco, vão atuar junto aos pequenos produtores familiares que participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do projeto “Horta Urbana”.

De acordo com o professor Adriano, o estágio no BMA é uma oportunidade que os alunos têm de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, colaborando também para a melhoria da produção dos pequenos produtores.