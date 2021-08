Nesta sexta-feira (20) o Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) recebeu a visita do parceiro Vítor Manoel da Silva, proprietário da Suculentas SGP.

No dia 11 de setembro, a empresa em parceria com o BMA realizará a 3ª Feira de Cactos e Suculentas de Formiga.

Cumprindo todos os protocolos sanitários, o evento acontecerá no ginásio poliesportivo da Escola Estadual Rodolfo Almeida, das 9h às 17h.

Para participar da feira, está sendo solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível (menos sal) que será doado ao BMA para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em parceria com a Jaraguá Agrícola, o BMA promoverá também uma troca solidária de mudas de árvores nativas, frutíferas e ornamentais por alimentos não perecíveis, sendo 1 muda para cada kg de alimento doado.

De acordo com Vítor, tudo está sendo preparado com muito carinho e atenção aos protocolos sanitários. “Estamos trazendo uma grande variedade de plantas, com muitas novidades. É também uma oportunidade para que os participantes colaborem com as famílias em situação de vulnerabilidade no município. Vale a pena participar e colaborar”, destacou.

Fonte: Banco de Alimentos

Fotos: divulgação Banco de Alimentos

