Redação Últimas Notícias

O Banco do Brasil abriu edital de concurso público de nível médio para vaga de escriturário. Serão oferecidas 60 vagas: 30 para contratação imediata e 30 para formação de cadastro reserva. As vagas são para Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

As inscrições terão início nesta quinta-feira (8) e podem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Cesgranrio. O valor da taxa de inscrição é R$48 e o prazo para inscrição vai até o dia 27 deste mês. A prova é prevista para 13 de maio.

Remuneração

De acordo com o edital o vencimento inicial é de R$2.718,73, porém, o site oficial do banco afirma que a remuneração inicial para ao cargo, com jornada semana de 30 horas é de R$3.613,58, além dos benefícios.

Além da remuneração, os futuros servidores terão os seguintes objetivos : possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados, vale-transporte; auxílio-creche; auxílio cultura; ajuda alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência e previdência privada.

Etapas do concurso

O concurso será composto por quatro etapas, sendo:

a) 1ª Etapa – Provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório

b) 2ª Etapa – Prova de Redação, de caráter eliminatório

c) 3ª Etapa – Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as)

d) 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório.

Confira aqui o edital.