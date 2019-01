Clientes do banco Safra receberam por engano milhões de reais em depósitos no fim do ano passado.

Em um dos casos, uma empresária, ao checar o saldo da conta em 27 de dezembro para fazer o pagamento de funcionários, encontrou R$ 130 milhões, um valor muito acima dos R$ 20 mil que ela disse ter na conta na época.

Ao ligar para banco para fazer o alerta, a empresária foi informada de que não era o único caso entre os correntistas do bancos.

No Paraná, o comerciante Paulo André Vieira, de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, também recebeu milhões por engano. No caso dele, foram depositados R$ 77 milhões.

“Você vê [os números] e fica muito feliz, mas daí você começa a raciocinar direito e vê que tem alguma coisa errada”, disse o comerciante.

Ao identificar o erro, o dinheiro foi estornado da conta corrente.

Procurado, o banco Safra não quis se manifestar.