Com a venda da folha de pagamento dos funcionários do Estado de Minas Gerais para o Banco Itaú, é grande o número de pessoas, das mais variadas idades que, de repente, se viram obrigadas a comparecer à agência local para providenciarem a abertura de conta corrente e cumprirem outras exigências a eles impostas, já que, segundo comunicado divulgado pelo IPSEMG, os salários a serem quitados em janeiro serão realizados por meio de crédito em conta naquela agência.

Dentre as exigências do Banco, estão a de se cadastrar digitalmente, o que só é possível presencialmente e, é exatamente aí que as coisas se complicam. A agência, ao que se sabe, reservou apenas 1 hora no período matutino do expediente diário para priorizar o atendimento aos idosos (9 às 10 hs). Assim sendo, idosos e outros beneficiados pela Lei 10.048, que por sinal vigora há mais de 21 anos, estão sendo submetidos a um sacrifício desumano e ilegal. Quem será que fiscaliza isto? Será o Procon?

Nesta quarta-feira, 17, recebemos novas queixas dos que são obrigados a tomar sol ou chuva, em longas filas que se formam na calçada frontal da agência, para que tenham acesso à porta giratória do Banco..