O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse nesta segunda-feira (23) que o credor para desenvolvimento poderá gastar até US$ 150 bilhões em recursos nos próximos 15 meses para ajudar os países em desenvolvimento a combater e se recuperar da pandemia de coronavírus.



Malpass, em comunicado aos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20 divulgado pelo Banco Mundial, também pediu aos países credores do G20 que permitam que os países mais pobres suspendam todos os pagamentos de dívidas bilaterais enquanto combatem o vírus.



Malpass disse que os países mais pobres devem poder concentrar seus recursos em suas respostas de saúde à crise. “Estou pedindo aos líderes do G20 que permitam que os países mais pobres suspendam todos os pagamentos de crédito oficial bilateral, até que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional façam uma avaliação completa de suas necessidades de reconstrução e financiamento”, afirmou ele em um comunicado.



Agora, o Banco Mundial está preparando projetos em 49 países para ajudar a combater o vírus sob uma nova linha de crédito acelerada, e decisões sobre até 16 desses projetos são esperadas nesta semana, disse Malpass.



Ele disse que a instituição estava consultando a China e outros países para obter ajuda com a rápida fabricação e entrega de muitos suprimentos médicos para os países necessitados.

Fonte: G1